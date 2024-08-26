Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 480,36 тенге, продажи - 482,41 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,90 тенге, продают по 483,94 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 536,31 тенге, продают по 540,88 тенге. В Астане средний курс покупки - 532,87 тенге, продажи - 538,89 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,17 тенге, продают по 5,26 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,10 тенге, продают по 5,30 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,78 тенге, 1 евро – 536,66 тенге, 1 рубль – 5,28 тенге.