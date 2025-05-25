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    09:05, 25 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 509,98 тенге, продажа 512,10 тенге;
    - евро: покупка 579,34 тенге, продажа 584,48 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,30- 6,42 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 508,58 тенге, продают по 514,58 тенге;
    - евро: покупка 575,47 тенге, продажа 582,63 тенге;
    - рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.

    В обменниках Шымкента:

    - доллар покупают по 509,95 тенге, продают по 512,95 тенге;
    - евро: покупка 576,48 тенге, продажа 581,33 тенге;
    - рубль: покупка 6,28 тенге, продажа 6,34 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,84 тенге, 1 евро 579,7 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,84 тенге, поднявшись на 3,84 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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