Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,98 тенге, продажа 512,10 тенге;
- евро: покупка 579,34 тенге, продажа 584,48 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,30- 6,42 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,58 тенге, продают по 514,58 тенге;
- евро: покупка 575,47 тенге, продажа 582,63 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар покупают по 509,95 тенге, продают по 512,95 тенге;
- евро: покупка 576,48 тенге, продажа 581,33 тенге;
- рубль: покупка 6,28 тенге, продажа 6,34 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,84 тенге, 1 евро 579,7 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.
По итогам дневных торгов 23 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,84 тенге, поднявшись на 3,84 тенге.