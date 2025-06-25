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    08:50, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    KASE : Доллар 5 теңгеге арзандады
    Фото: pexels

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 517,92 тенге, продажа 520,24 тенге;
    • евро: покупка 600,14 тенге, продажа 605,15 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,51 - 6,63 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,41 тенге, продают по 523,41 тенге;
    • евро: покупка 597,27 тенге, продажа 604,41 тенге;
    • рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,62 тенге.

    В Шымкенте:

    • ⁠доллар покупают по 517,46 тенге, продают по 520,46 тенге;
    • евро: покупка 599,0 тенге, продажа 604,09 тенге;
    • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,58 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,16 тенге, 1 евро 602,13 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 24 июня средневзвешенный курс доллара составил 519,26 тенге, снизившись на 3,84 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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