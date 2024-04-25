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    09:29, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 апреля

    курс валют
    Фото: Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 444,84 тенге, продажи - 446,55 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 443,98 тенге, продают по 448,95 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,66 тенге, продают по 477,32 тенге. В Астане средний курс покупки - 473,98 тенге, продажи - 479,96 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,70 тенге, продают по 4,79 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,70 тенге, продают по 4,80 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,85 тенге, 1 евро – 474,30 тенге, 1 рубль – 4,80 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Астана Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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