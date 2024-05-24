Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,49 тенге, продажи — 444,04 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 441,00 тенге, продают по 445,94 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 478,70 тенге, продают по 482,45 тенге. В Астане средний курс покупки — 477,98 тенге, продажи — 483,98 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,85 тенге, продают по 4,92 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,83 тенге, продают по 4,94 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,03 тенге, 1 евро — 480,38 тенге, 1 рубль — 4,91 тенге.