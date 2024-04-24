Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 444,77 тенге, продажи - 446,46 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,00 тенге, продают по 447,96 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 474,09 тенге, продают по 477,83 тенге. В Астане средний курс покупки - 472,97 тенге, продажи - 477,98 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,72 тенге, продают по 4,78 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,68 тенге, продают по 4,78 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 444,32 тенге, 1 евро – 473,33 тенге, 1 рубль – 4,76 тенге.