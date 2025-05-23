08:05, 23 Май 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,38 тенге, продажа 511,73 тенге;
- евро: покупка 573,03 тенге, продажа 577,48 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,24- 6,36 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 506,41 тенге, продают по 512,42 тенге;
- евро: покупка 571,23 тенге, продажа 578,38 тенге;
- рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 508,29 тенге, продают по 511,29 тенге;
- евро: покупка 574,13 тенге, продажа 579,0 тенге;
- рубль: покупка 6,27 тенге, продажа 6,34 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 507,07 тенге, 1 евро 572,53 тенге, 1 рубль 6,37 тенге.
По итогам дневных торгов 22 мая средневзвешенный курс доллара составил 507,07 тенге, снизившись на 3,28 тенге.