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    08:05, 23 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    евро, валюта, деньги
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 509,38 тенге, продажа 511,73 тенге;
    • евро: покупка 573,03 тенге, продажа 577,48 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,24- 6,36 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 506,41 тенге, продают по 512,42 тенге;
    • евро: покупка 571,23 тенге, продажа 578,38 тенге;
    • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 508,29 тенге, продают по 511,29 тенге;
    • евро: покупка 574,13 тенге, продажа 579,0 тенге;
    • рубль: покупка 6,27 тенге, продажа 6,34 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 507,07 тенге, 1 евро 572,53 тенге, 1 рубль 6,37 тенге.

    По итогам дневных торгов 22 мая средневзвешенный курс доллара составил 507,07 тенге, снизившись на 3,28 тенге. 

    Теги:
    Валюта Шымкент Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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