Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,75 тенге, продажи — 444,37 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,97 тенге, продают по 445,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 478,67 тенге, продают по 482,35 тенге. В Астане средний курс покупки — 478,01 тенге, продажи — 484,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,84 тенге, продают по 4,91 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,81 тенге, продают по 4,92 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,79 тенге, 1 евро — 478,77 тенге, 1 рубль — 4,90 тенге.