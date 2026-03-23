08:34, 23 Март 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 479,02 тенге, продажа 486,00 тенге;
- евро: покупка 552,00 тенге, продажа 562,00 тенге;
- рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,25 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 481,78 тенге, продажа 484,10 тенге;
- евро: покупка 555,67 тенге, продажа 561,30 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,81 — 6,01 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 482,17 тенге, продажа 484,25 тенге;
- евро: покупка 554,83 тенге, продажа 561,00 тенге;
- рубль: покупка 5,83 тенге, продажа 5,95 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,33 тенге, 1 евро 557,57 тенге, 1 рубль 5,74 тенге.
По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,33 тенге, поднявшись на 0,38 тенге.