08:51, 23 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,53 тенге, продажа 521,76 тенге;
- евро: покупка 598,45 тенге, продажа 602,92 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 518,57 тенге, продают по 524,57 тенге;
- евро: покупка 598,31 тенге, продажа 605,47 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,96 тенге, продают по 521,96 тенге;
- евро: покупка 597,25 тенге, продажа 602,00 тенге;
- рубль: покупка 6,53 тенге, продажа 6,60 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,57 тенге, 1 евро 601,01тенге, 1 рубль 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 20 июня средневзвешенный курс доллара составил 521,57 тенге, поднявшись на 1,92 тенге.