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    08:51, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта доллар
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,53 тенге, продажа 521,76 тенге;
    • евро: покупка 598,45 тенге, продажа 602,92 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,60 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 518,57 тенге, продают по 524,57 тенге;
    • евро: покупка 598,31 тенге, продажа 605,47 тенге;
    • рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,96 тенге, продают по 521,96 тенге;
    • евро: покупка 597,25 тенге, продажа 602,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,53 тенге, продажа 6,60 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,57 тенге, 1 евро 601,01тенге, 1 рубль 6,65 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 июня средневзвешенный курс доллара составил 521,57 тенге, поднявшись на 1,92 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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