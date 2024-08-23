Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,80 тенге, продажи - 480,48 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,98 тенге, продают по 480 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 530,94 тенге, продают по 535,30 тенге. В Астане средний курс покупки - 527,95 тенге, продажи - 532,99 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,18 тенге, продают по 5,28 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,20 тенге, продают по 5,40 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 479,08 тенге, 1 евро – 533,5 тенге, 1 рубль – 5,26 тенге.