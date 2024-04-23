Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 446,65 тенге, продажи - 448,21 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,02 тенге, продают по 448,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 475,06 тенге, продают по 478,85 тенге. В Астане средний курс покупки - 474,02 тенге, продажи - 479,99 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,74 тенге, продают по 4,80 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,69 тенге, продают по 4,80 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 445,66 тенге, 1 евро – 474,58 тенге, 1 рубль – 4,78 тенге.