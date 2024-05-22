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    09:45, 22 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 мая

    Курс валют
    Фото: freepik

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,79 тенге, продажи - 443,28 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,00 тенге, продают по 444,98 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 478,72 тенге, продают по 482,40 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,02 тенге, продажи - 484,01 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,83 тенге, продают по 4,90 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,79 тенге, продают по 4,90 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,80 тенге, 1 евро – 480,02 тенге, 1 рубль – 4,88 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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