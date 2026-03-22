Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 478,02 тенге, продажа 484,91 тенге;
— евро: покупка 552,02 тенге, продажа 562,00 тенге;
— рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 6,19 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 482,15 тенге, продажа 484,44 тенге;
— евро: покупка 555,95 тенге, продажа 561,49 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,79 — 5,99 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 481,77 тенге, продажа 483,88 тенге;
— евро: покупка 554,15 тенге, продажа 560,50 тенге;
— рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 5,91 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,33 тенге, 1 евро 557,57 тенге, 1 рубль 5,74 тенге.
По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,33 тенге, поднявшись на 0,38 тенге.