    09:18, 22 Март 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 марта

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    — доллар: покупка 478,02 тенге, продажа 484,91 тенге;
    — евро: покупка 552,02 тенге, продажа 562,00 тенге;
    — рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 6,19 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка 482,15 тенге, продажа 484,44 тенге;
    — евро: покупка 555,95 тенге, продажа 561,49 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 5,79 — 5,99 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка 481,77 тенге, продажа 483,88 тенге;
    — евро: покупка 554,15 тенге, продажа 560,50 тенге;
    — рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 5,91 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,33 тенге, 1 евро 557,57 тенге, 1 рубль 5,74 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,33 тенге, поднявшись на 0,38 тенге.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
