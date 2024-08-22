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    11:55, 22 Август 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 августа

    Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар ва рубль қанчадан сотилмоқда
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,42 тенге, продажи - 480,21 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,98 тенге, продают по 479,96 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 529,24 тенге, продают по 533,72 тенге. В Астане средний курс покупки - 527,89 тенге, продажи - 532,97 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,18 тенге, продают по 5,28 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,15 тенге, продают по 5,35 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 475,1 тенге, 1 евро – 529,12 тенге, 1 рубль – 5,18 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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