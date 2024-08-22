Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,42 тенге, продажи - 480,21 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,98 тенге, продают по 479,96 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 529,24 тенге, продают по 533,72 тенге. В Астане средний курс покупки - 527,89 тенге, продажи - 532,97 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,18 тенге, продают по 5,28 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,15 тенге, продают по 5,35 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 475,1 тенге, 1 евро – 529,12 тенге, 1 рубль – 5,18 тенге.