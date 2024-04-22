Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,15 тенге, продажи - 448,78 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,00 тенге, продают по 449,96 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 476,00 тенге, продают по 479,77 тенге. В Астане средний курс покупки - 475,01 тенге, продажи - 481,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,72 тенге, продают по 4,80 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,69 тенге, продают по 4,81 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 446,49 тенге, 1 евро – 475,38 тенге, 1 рубль – 4,79 тенге.