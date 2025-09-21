РУ
    09:33, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы:

    • доллар: покупка — 541,14 тенге, продажа — 543,12 тенге;
    • евро: покупка — 635,82 тенге, продажа — 639,85 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,38 — 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 539,62 тенге, продают по 544,63 тенге;
    • евро: покупка — 633,65 тенге, продажа — 641,60 тенге;
    • рубль: покупка — 6,35 тенге, продажа — 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 541,18 тенге, продают по 544,18 тенге;
    • евро: покупка- 636,14 тенге, продажа — 640,59 тенге;
    • рубль: покупка — 6,43 тенге, продажа — 6,50 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,19 тенге, 1 евро — 636,44 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 сентября средневзвешенный курс доллара составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге. 

