Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,28 тенге, продажи - 443,95 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,98 тенге, продают по 445,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 480,66 тенге, продают по 484,30 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,99 тенге, продажи - 485,10 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,83 тенге, продают по 4,90 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,79 тенге, продают по 4,90 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,72 тенге, 1 евро – 482,28 тенге, 1 рубль – 4,90 тенге.