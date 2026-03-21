Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 479,86 тенге, продажа 486,75 тенге;
— евро: покупка 552,02 тенге, продажа 561,97 тенге;
— рубль: покупка 5,75 тенге, продажа 6,16 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 481,10 тенге, продажа 483,62 тенге;
— евро: покупка 555,54 тенге, продажа 561,68 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,72 — 5,93 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 480,67 тенге, продажа 482,87 тенге;
— евро: покупка 553,46 тенге, продажа 560,15 тенге;
— рубль: покупка 5,74 тенге, продажа 5,87 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,33 тенге, 1 евро 557,57 тенге, 1 рубль 5,74 тенге.
По итогам дневных торгов 20 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,33 тенге, поднявшись на 0,38 тенге.