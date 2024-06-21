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    09:35, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 июня

    Доллар тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 457,86 тенге, продажи - 460,51 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 457,98 тенге, продают по 463,01 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 492,60 тенге, продают по 496,02 тенге. В Астане средний курс покупки - 490,98 тенге, продажи - 497,00 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,09 тенге, продают по 5,38 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,00 тенге, продают по 5,31 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 459,6 тенге, 1 евро – 493,06 тенге, 1 рубль – 5,38 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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