Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 475,78 тенге, продажи - 477,80 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 474,99 тенге, продают по 478,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 524,87 тенге, продают по 528,77 тенге. В Астане средний курс покупки - 524,00 тенге, продажи - 529,00 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,17 тенге, продают по 5,30 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,11 тенге, продают по 5,31 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 476,81 тенге, 1 евро – 528,4 тенге, 1 рубль – 5,21 тенге.