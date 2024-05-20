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    10:00, 20 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 мая

    доллар
    Фото: Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 443,80 тенге, продажи - 445,42 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 442,00 тенге, продают по 446,87 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 481,02 тенге, продают по 484,72 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,99 тенге, продажи - 485,07 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,83 тенге, продают по 4,91 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,82 тенге, продают по 4,92 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,44 тенге, 1 евро – 480,51 тенге, 1 рубль – 4,88 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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