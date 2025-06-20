Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июня
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 518,75 тенге, продажа — 520,79 тенге;
— евро: покупка — 596,32 тенге, продажа — 600,54 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 517,57 тенге, продают по 523,58 тенге;
— евро: покупка — 592,54 тенге, продажа — 602,54 тенге;
— рубль: покупка — 6,55 тенге, продажа — 6,70 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 518,63 тенге, продают по 521,67 тенге;
— евро: покупка — 594,41 тенге, продажа — 599,36 тенге;
— рубль: покупка — 6,54 тенге, продажа — 6,60 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,55 тенге, 1 евро — 596,03 тенге, 1 рубль — 6,63 тенге.
По итогам дневных торгов 19 июня средневзвешенный курс доллара составил 519,55 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.