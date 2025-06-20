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    08:48, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июня

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 518,75 тенге, продажа — 520,79 тенге;
    — евро: покупка — 596,32 тенге, продажа — 600,54 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,60 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 517,57 тенге, продают по 523,58 тенге;
    — евро: покупка — 592,54 тенге, продажа — 602,54 тенге;
    — рубль: покупка — 6,55 тенге, продажа — 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 518,63 тенге, продают по 521,67 тенге;
    — евро: покупка — 594,41 тенге, продажа — 599,36 тенге;
    — рубль: покупка — 6,54 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,55 тенге, 1 евро — 596,03 тенге, 1 рубль — 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 июня средневзвешенный курс доллара составил 519,55 тенге, поднявшись на 0,63 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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