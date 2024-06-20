Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 459,51 тенге, продажи - 461,99 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 457,98 тенге, продают по 463,03 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 493,86 тенге, продают по 495,44 тенге. В Астане средний курс покупки - 491,00 тенге, продажи - 497,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,25 тенге, продают по 5,54 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,20 тенге, продают по 5,50 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 459,75 тенге, 1 евро – 494,14 тенге, 1 рубль – 5,54 тенге.