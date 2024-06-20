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    09:52, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июня

    тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 459,51 тенге, продажи - 461,99 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 457,98 тенге, продают по 463,03 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 493,86 тенге, продают по 495,44 тенге. В Астане средний курс покупки - 491,00 тенге, продажи - 497,03 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,25 тенге, продают по 5,54 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,20 тенге, продают по 5,50 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 459,75 тенге, 1 евро – 494,14 тенге, 1 рубль – 5,54 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Астана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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