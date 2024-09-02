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    09:43, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 сентября

    курс валют
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 481,95 тенге, продажи — 483,76 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,97 тенге, продают по 483,98 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,91 тенге, продают по 536,90 тенге. В Астане средний курс покупки — 529,96 тенге, продажи — 536,02 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,18 тенге, продают по 5,28 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,17 тенге, продают по 5,27 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 481,63 тенге, 1 евро — 534,46 тенге, 1 рубль — 5,28 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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