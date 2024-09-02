Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 481,95 тенге, продажи — 483,76 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,97 тенге, продают по 483,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,91 тенге, продают по 536,90 тенге. В Астане средний курс покупки — 529,96 тенге, продажи — 536,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,18 тенге, продают по 5,28 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,17 тенге, продают по 5,27 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 481,63 тенге, 1 евро — 534,46 тенге, 1 рубль — 5,28 тенге.