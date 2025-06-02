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    08:41, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,33 тенге, продажа 512,45 тенге;
    • евро: покупка 577,74 тенге, продажа 581,86 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,29 - 6,43 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,31 тенге, продают по 514,34 тенге;
    • евро: покупка 576,33 тенге, продажа 583,40 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 509,93 тенге, продают по 513,07 тенге;
    • евро: покупка 576,15 тенге, продажа 581,15 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,42 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,81 тенге, 1 евро 578,59 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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