08:41, 02 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,33 тенге, продажа 512,45 тенге;
- евро: покупка 577,74 тенге, продажа 581,86 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,29 - 6,43 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,31 тенге, продают по 514,34 тенге;
- евро: покупка 576,33 тенге, продажа 583,40 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,93 тенге, продают по 513,07 тенге;
- евро: покупка 576,15 тенге, продажа 581,15 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,42 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,81 тенге, 1 евро 578,59 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.
По итогам дневных торгов 30 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.