Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,05 тенге, продажи - 448,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,00 тенге, продают по 449,95 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 476,74 тенге, продают по 480,55 тенге. В Астане средний курс покупки - 476,98 тенге, продажу - 483,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,70 тенге, продают по 4,80 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,65 тенге, продают по 4,78 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,40 тенге, 1 евро – 477,55 тенге, 1 рубль – 4,76 тенге.