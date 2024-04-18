Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,02 тенге, продажи - 449,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,00 тенге, продают по 450,93 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 477,49 тенге, продают по 481,33 тенге. В Астане курс на покупку - 477,00 тенге, продажу - 483,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,69 тенге, продают по 4,78 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,67 тенге, продают по 4,79 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,89 тенге, 1 евро – 477,93 тенге, 1 рубль – 4,76 тенге.