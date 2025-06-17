Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 513,16 тенге, продажа 515,03 тенге;
- евро: покупка 591,36 тенге, продажа 595,59 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,38 - 6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 510,73 тенге, продают по 516,73 тенге;
- евро: покупка 587,95 тенге, продажа 597,95 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 512,96 тенге, продают по 515,93 тенге;
- евро: покупка 588,36 тенге, продажа 594,32 тенге;
- рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,43 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,44 тенге, 1 евро 593,15 тенге, 1 рубль 6,52 тенге.
По итогам дневных торгов 16 июня средневзвешенный курс доллара составил 512,44 тенге, поднявшись на 0,34 тенге.