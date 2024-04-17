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    09:10, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 апреля

    курс валют
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,81 тенге, продажи - 450,42 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,00 тенге, продают по 450,98 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 477,08 тенге, продают по 480,90 тенге. В Астане курс на покупку - 477,00 тенге, продажу - 483,05 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,73 тенге, продают по 4,82 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,67 тенге, продают по 4,69 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,81 тенге, 1 евро – 476,82 тенге, 1 рубль – 4,77 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Валюта Доллар Тенге Астана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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