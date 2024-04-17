Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,81 тенге, продажи - 450,42 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,00 тенге, продают по 450,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 477,08 тенге, продают по 480,90 тенге. В Астане курс на покупку - 477,00 тенге, продажу - 483,05 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,73 тенге, продают по 4,82 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,67 тенге, продают по 4,69 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,81 тенге, 1 евро – 476,82 тенге, 1 рубль – 4,77 тенге.