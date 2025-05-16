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    08:43, 16 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, доллар евро
    Фото: Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,71 тенге, продажа 512,87 тенге;
    • евро: покупка 571,61 тенге, продажа 576,64 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,21 — 6,34 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,92 тенге, продают по 514,65 тенге;
    • евро: покупка 567,95 тенге, продажа 575,02 тенге;
    • рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,39 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,58 тенге, 1 евро 571,80 тенге, 1 рубль 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,58 тенге, поднявшись на 4,06 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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