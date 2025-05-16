08:43, 16 Май 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,71 тенге, продажа 512,87 тенге;
- евро: покупка 571,61 тенге, продажа 576,64 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,21 — 6,34 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,92 тенге, продают по 514,65 тенге;
- евро: покупка 567,95 тенге, продажа 575,02 тенге;
- рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,39 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,58 тенге, 1 евро 571,80 тенге, 1 рубль 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 15 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,58 тенге, поднявшись на 4,06 тенге.