Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 511,68 тенге, продажа 513,72 тенге;
- евро: покупка 589,78 тенге, продажа 594,01 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,46 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 510,71 тенге, продают по 516,73 тенге;
- евро: покупка 584,83 тенге, продажа 594,83 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 513,00 тенге, продают по 516,00 тенге;
- евро: покупка 586,50 тенге, продажа 592,10 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,42 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,92 тенге, 1 евро 588,91 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.
По итогам дневных торгов 13 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,92 тенге, поднявшись на 0,22 тенге.