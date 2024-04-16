Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,31 тенге, продажи - 450,05 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,97 тенге, продают по 450,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 477,27 тенге, продают по 481,50 тенге. В Астане курс на покупку - 477,95 тенге, продажу - 483,99 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,75 тенге, продают по 4,84 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,70 тенге, продают по 4,83 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на 16 апреля выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,56 тенге, 1 евро – 478,03 тенге, 1 рубль – 4,79 тенге.