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    08:46, 15 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 509,10 тенге, продажа 511,77 тенге;
    • евро: покупка 568,29 тенге, продажа 573,76 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,19 — 6,31 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 507,50 тенге, продают по 513,52 тенге;
    • евро: покупка 565,92 тенге, продажа 572,92 тенге;
    • рубль: покупка 6,23 тенге, продажа 6,38 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 506,21 тенге, 1 евро 568,42 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 мая средневзвешенный курс доллара составил 506,21 тенге, снизившись на 3,63 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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