08:46, 15 Май 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,10 тенге, продажа 511,77 тенге;
- евро: покупка 568,29 тенге, продажа 573,76 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,19 — 6,31 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 507,50 тенге, продают по 513,52 тенге;
- евро: покупка 565,92 тенге, продажа 572,92 тенге;
- рубль: покупка 6,23 тенге, продажа 6,38 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 506,21 тенге, 1 евро 568,42 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.
По итогам дневных торгов 14 мая средневзвешенный курс доллара составил 506,21 тенге, снизившись на 3,63 тенге.