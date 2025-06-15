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    09:00, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге, доллары, евро, рубль, курс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 512,15 тенге, продажа 514,15 тенге;
    - евро: покупка 589,78 тенге, продажа 593,93 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,46 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 510,64 тенге, продают по 516,64 тенге;
    - евро: покупка 584,84 тенге, продажа 594,84 тенге;
    - рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В обменниках Шымкента:

    - доллар покупают по 512,19 тенге, продают по 515,19 тенге;
    - евро: покупка 586,10 тенге, продажа 591,70 тенге;
    - рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,42 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,92 тенге, 1 евро 588,91 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,92 тенге, поднявшись на 0,22 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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