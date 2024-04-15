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    09:35, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 апреля

    валюта евро доллар
    Фото: handelsblatt.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,30 тенге, продажи - 450,09 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,98 тенге, продают по 451,99 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы продают по 483,26 тенге, покупают по 479,54 тенге. В Астане курс на продажу - 485,06 тенге, покупку - 479 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы продают по 4,86 тенге, покупают по 4,75 тенге. В Астане рубль продают по 4,83 тенге, покупают по 4,69 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на 15 апреля выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,89 тенге, 1 евро – 476,78 тенге, 1 рубль – 4,79 тенге

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Астана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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