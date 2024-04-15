Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 448,30 тенге, продажи - 450,09 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,98 тенге, продают по 451,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы продают по 483,26 тенге, покупают по 479,54 тенге. В Астане курс на продажу - 485,06 тенге, покупку - 479 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы продают по 4,86 тенге, покупают по 4,75 тенге. В Астане рубль продают по 4,83 тенге, покупают по 4,69 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на 15 апреля выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,89 тенге, 1 евро – 476,78 тенге, 1 рубль – 4,79 тенге