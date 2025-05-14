08:44, 14 Май 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,59 тенге, продажа 513,30 тенге;
- евро: покупка 566,23 тенге, продажа 572,40 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,22 - 6,35 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,36 тенге, продают по 514,34 тенге;
- евро: покупка 564,00 тенге, продажа 571,00 тенге;
- рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,30 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,06 тенге, 1 евро 566,32 тенге, 1 рубль 6,32 тенге.
По итогам дневных торгов 13 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,06 тенге, снизившись на 3,33 тенге.