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    08:44, 14 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллары курс валют
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,59 тенге, продажа 513,30 тенге;
    • евро: покупка 566,23 тенге, продажа 572,40 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,22 - 6,35 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,36 тенге, продают по 514,34 тенге;
    • евро: покупка 564,00 тенге, продажа 571,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,30 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,06 тенге, 1 евро 566,32 тенге, 1 рубль 6,32 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,06 тенге, снизившись на 3,33 тенге.

    Теги:
    Доллар Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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