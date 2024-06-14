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    09:50, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня

    доллар
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 451,21 тенге, продажи - 452,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 449,01 тенге, продают по 454 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 485,16 тенге, продают по 488,97 тенге. В Астане средний курс покупки - 484,29 тенге, продажи - 490,33 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,92 тенге, продают по 5,08 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,95 тенге, продают по 5,10 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 451,38 тенге, 1 евро – 487,22 тенге, 1 рубль – 5,14 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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