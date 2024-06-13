Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 450,60 тенге, продажи — 452,69 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 449,21 тенге, продают по 454,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 486,24 тенге, продают по 490,21 тенге. В Астане средний курс покупки — 485,11 тенге, продажи — 492,54 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,75 тенге, продают по 5,05 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,83 тенге, продают по 5,08 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 451,77 тенге, 1 евро — 485,97 тенге, 1 рубль — 5,07 тенге.