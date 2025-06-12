РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша доллары
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,09 тенге, продажа 512,18 тенге;
    • евро: покупка 582,68 тенге, продажа 586,77 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,36 - 6,48 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 507,59 тенге, продают по 513,56 тенге;
    • евро: покупка 578,55 тенге, продажа 585,56 тенге;
    • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 509,96 тенге, продают по 512,96 тенге;
    • евро: покупка 580,0 тенге, продажа 584,22 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 507,8 тенге, 1 евро 580,82 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 июня средневзвешенный курс доллара составил 507,80 тенге, снизившись на 0,59 тенге. 

    Теги:
    Валюта Регионы Казахстана Регионы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают