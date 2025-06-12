09:00, 12 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,09 тенге, продажа 512,18 тенге;
- евро: покупка 582,68 тенге, продажа 586,77 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,36 - 6,48 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 507,59 тенге, продают по 513,56 тенге;
- евро: покупка 578,55 тенге, продажа 585,56 тенге;
- рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,96 тенге, продают по 512,96 тенге;
- евро: покупка 580,0 тенге, продажа 584,22 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 507,8 тенге, 1 евро 580,82 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.
По итогам дневных торгов 11 июня средневзвешенный курс доллара составил 507,80 тенге, снизившись на 0,59 тенге.