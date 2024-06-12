Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 450,66 тенге, продажи - 452,07 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 448 тенге, продают по 453 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 483,21 тенге, продают по 486,82 тенге. В Астане средний курс покупки - 483,01 тенге, продажи - 489,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,98 тенге, продают по 5,05 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,97 тенге, продают по 5,07 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 449,76 тенге, 1 евро – 483 тенге, 1 рубль – 5,05 тенге.