Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,60 тенге, продажи — 449.44 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,98 тенге, продают по 450,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы продают по 484,52 тенге, покупают по 480,33 тенге. В Астане курс на продажу — 486,07 тенге, покупку — 481,01.

Российский рубль в обменниках Алматы продают по 4,83 тенге, покупают по 4,72 тенге. В Астане рубль продают по 4,83 тенге, покупают по 4,70 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на 12 апреля выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,41 тенге, 1 евро — 481,05 тенге, 1 рубль — 4,79 тенге.