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    09:42, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 апреля

    курсы валют
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,60 тенге, продажи — 449.44 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,98 тенге, продают по 450,99 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы продают по 484,52 тенге, покупают по 480,33 тенге. В Астане курс на продажу — 486,07 тенге, покупку — 481,01.

    Российский рубль в обменниках Алматы продают по 4,83 тенге, покупают по 4,72 тенге. В Астане рубль продают по 4,83 тенге, покупают по 4,70 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на 12 апреля выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,41 тенге, 1 евро — 481,05 тенге, 1 рубль — 4,79 тенге.

    Теги:
    Валюта Тенге Астана Алматы Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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