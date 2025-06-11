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    08:45, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 509,05 тенге, продажа 511,02 тенге;
    - евро: покупка 580,02 тенге, продажа 584,01 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,47 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 506,67 тенге, продают по 512,67 тенге;
    - евро: покупка 577,64 тенге, продажа 584,67 тенге;
    - рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 508,54 тенге, продают по 511,46 тенге;
    - евро: покупка 580,16 тенге, продажа 584,20 тенге;
    - рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,42 тенге, 1 евро 580,72 тенге, 1 рубль 6,48 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 июня средневзвешенный курс доллара составил 508,42 тенге, снизившись на 0,12 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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