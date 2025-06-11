Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,05 тенге, продажа 511,02 тенге;
- евро: покупка 580,02 тенге, продажа 584,01 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,47 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 506,67 тенге, продают по 512,67 тенге;
- евро: покупка 577,64 тенге, продажа 584,67 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 508,54 тенге, продают по 511,46 тенге;
- евро: покупка 580,16 тенге, продажа 584,20 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,42 тенге, 1 евро 580,72 тенге, 1 рубль 6,48 тенге.
По итогам дневных торгов 10 июня средневзвешенный курс доллара составил 508,42 тенге, снизившись на 0,12 тенге.