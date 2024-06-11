Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,95 тенге, продажи - 449,31 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 446,70 тенге, продают по 451,67 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 482,10 тенге, продают по 485,80 тенге. В Астане средний курс покупки - 481 тенге, продажи - 487,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,99 тенге, продают по 5,06 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,99 тенге, продают по 5,09 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 448,12 тенге, 1 евро – 481,1 тенге, 1 рубль – 5,05 тенге.