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    10:05, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 июня

    доллар
    Фото: pexels.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,95 тенге, продажи - 449,42 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 445,01 тенге, продают по 450,00 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 485,96 тенге, продают по 489,86 тенге. В Астане средний курс покупки - 482,28 тенге, продажи - 488,31 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,97 тенге, продают по 5,04 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,95 тенге, продают по 5,05 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,37 тенге, 1 евро – 487,23 тенге, 1 рубль – 5,04 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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