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    09:27, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, рубль
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 510,42 тенге, продажа 512,58 тенге;

    - евро: покупка 577,85 тенге, продажа 582,00 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,30 - 6,43 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 508,35 тенге, продают по 514,39 тенге;

    - евро: покупка 576,39 тенге, продажа 583,48 тенге;

    - рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,53 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 509,34 тенге, продают по 512,43 тенге;

    - евро: покупка 576,76 тенге, продажа 581,10 тенге;

    - рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,42 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,81 тенге, 1 евро 578,59 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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