09:01, 01 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,06 тенге, продажа 520,83 тенге;
- евро: покупка 606,23 тенге, продажа 610,37 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,77 тенге, продают по 523,77 тенге;
- евро: покупка 604,44 тенге, продажа 611,44 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,31 тенге, продают по 521,31 тенге;
- евро: покупка 606,70 тенге, продажа 611,22 тенге;
- рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,64 тенге, 1 евро 609,23 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.
По итогам дневных торгов 30 июня средневзвешенный курс доллара составил 519,64 тенге, снизившись на 0,69 тенге.