Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 18 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 453,56 тенге, продажи - 455,23 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 452,02 тенге, продают по 457,02 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 485,96 тенге, продают по 489,85 тенге. В Астане средний курс покупки - 484,01 тенге, продажи - 490,06 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,97 тенге, продают по 5,05 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,99 тенге, продают по 5,14 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 452,92 тенге, 1 евро – 484,94 тенге, 1 рубль – 5,12 тенге.