Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 24 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,68 тенге, продажа 512,98 тенге;
- евро: покупка 579,07 тенге, продажа 584,31 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,29- 6,41 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,66 тенге, продают по 514,68 тенге;
- евро: покупка 575,34 тенге, продажа 582,48 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар покупают по 510,56 тенге, продают по 513,58 тенге;
- евро: покупка 576,09 тенге, продажа 580,91 тенге;
- рубль: покупка 6,27 тенге, продажа 6,33 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,84 тенге, 1 евро 579,7 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.
По итогам дневных торгов 23 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,84 тенге, поднявшись на 3,84 тенге.