Курсанты переболели коронавирусом из-за казарменного положения - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о курсантах Академии пограничной службы КНБ, которые заболели коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга градоначальник отметил, что среди заразившихся коронавирусом много курсантов академии. Они входят в группу молодежи от 15 до 29 лет.

«Очень много курсантов было. Казарменное положение – один заболеет, и вся казарма, пока все не переболеют, они не останавливались. Мы видели очень быстрое распространение вируса. Как раз и наблюдали в этих случаях, когда в казарме один заболел и все, кто там проживает, практически все переболели», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Алматы коронавирусной инфекцией заболели 54 курсанта Академии пограничной службы КНБ.