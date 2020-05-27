Курсанты переболели коронавирусом из-за казарменного положения - аким Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о курсантах Академии пограничной службы КНБ, которые заболели коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе онлайн-брифинга градоначальник отметил, что среди заразившихся коронавирусом много курсантов академии. Они входят в группу молодежи от 15 до 29 лет.
«Очень много курсантов было. Казарменное положение – один заболеет, и вся казарма, пока все не переболеют, они не останавливались. Мы видели очень быстрое распространение вируса. Как раз и наблюдали в этих случаях, когда в казарме один заболел и все, кто там проживает, практически все переболели», - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Алматы коронавирусной инфекцией заболели 54 курсанта Академии пограничной службы КНБ.
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